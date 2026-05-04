Грузия добилась устойчивого прогресса в укреплении связанности Среднего коридора — министр

БАКУ/ Trend/ - Грузия демонстрирует устойчивый прогресс в укреплении связности Среднего коридора, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили в своём выступлении на ежегодном заседании Азиатский банк развития в Самарканде (Узбекистан), сообщает Trend.

«Страны нашего региона — будь то Шёлковый путь, CAREC 2, Средний коридор или Транскаспийский маршрут — на протяжении веков учились устойчивости, и сегодня становится очевидно, что существующие вызовы требуют коллективных и скоординированных усилий. Грузия достигла стабильного прогресса в реализации своих стратегических целей — завершила ключевую инфраструктуру Восточно-Западного шоссе, усилила связанность Среднего коридора и реализует масштабную повестку по дальнейшему развитию автомобильной, железнодорожной, энергетической и цифровой инфраструктуры, а также укреплению энергетической безопасности и независимости», — отметил он.

Хуцишвили подчеркнул, что в условиях нестабильной глобальной среды приоритетами Грузии остаются макроэкономическая стабильность, смягчение негативных последствий, подготовка к возможным изменениям внешней конъюнктуры и обеспечение устойчивости структурных реформ и крупных инвестиционных проектов.

«В результате экономика Грузии в течение последних пяти лет демонстрировала средний рост более 9,3%, при этом все фискальные показатели находятся на безопасном уровне (дефицит — 1,4%, долг — 34,4% ВВП), а капитальные расходы сохраняются на высоком уровне — 7–8% ВВП», — добавил министр.

Он также отметил успешное сотрудничество Грузии с АБР в рамках диверсифицированного портфеля на сумму около 6 млрд долларов в государственном и частном секторах.

«Мы рассчитываем на дальнейшее углубление этого сотрудничества в ключевых приоритетных сферах, особенно в преддверии 20-летия нашего партнёрства: развитие транспортной связанности, включая железные и автомобильные дороги; расширение "зелёной" и возобновляемой энергетики; системы хранения энергии для повышения энергетической независимости; развитие трансмиссионной инфраструктуры, включая будущий проект подводного кабеля по Чёрному морю; цифровая инфраструктура; модернизация водного и муниципального хозяйства; а также реформы корпоративного управления. Однако мы понимаем, что внутренние усилия должны дополняться прочными международными партнёрствами — через более тесное взаимодействие правительств, многосторонних институтов и частного сектора», — заявил он.