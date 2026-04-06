Ультиматум и война несовместимы с переговорами – МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран считает, что ультиматум и война несовместимы с переговорами.

Как сообщает Trend, об этом сегодня 6 апреля на пресс-конференции в Тегеране заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Иран открыто выразил свою позицию по плану из 15 пунктов, объявленному стране через посредников, заявив, что данный документ абсолютно нелогичен.

Багаи подчеркнул, что Иран сформировал свои требования в соответствии со своими интересами.

Он добавил, что позиция государства доводится до противоположной стороны через посредников.

Отметим, что в 2015 году между Ираном и группой "5+1" было достигнуто соглашение в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, и Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231. Эта резолюция привела к приостановке действия шести предыдущих резолюций против Ирана и снятию широкомасштабных санкций, связанных с ядерной программой страны.

В 2018 году США вышли из указанного плана и ввели санкции против Ирана. Постепенное приостановление Ираном ограничений, предусмотренных планом, было воспринято другими странами неоднозначно. В результате 28 сентября 2025 года резолюции Совета Безопасности ООН против Ирана были восстановлены.

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии за май 2025 года, объем обогащенного урана в Иране составил 9 247 килограммов, из которых более 60% — это 408 килограммов высокообогащенного урана.

Хотя США и Иран дважды в разное время вели переговоры по иранской ядерной программе, конкретного соглашения между сторонами достигнуто не было, и обе попытки переговоров закончились противостоянием. С 28 февраля этого года США и Израиль начали воздушные удары по Ирану. В ответ Иран с той же даты атаковал Израиль и военные объекты США в странах региона ракетами и дронами. Позже противостояние расширилось, охватив различные страны Ближнего Востока. В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности с безопасностью вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью контролирует Ормузский пролив и регулирует проход судов через него.