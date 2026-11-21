БАКУ /Trend/ - С 22 ноября в Иране запрещается прием документов, связанных с экспортом продукции, в сухопутных пограничных таможенных пунктах.

Это предусмотрено решением заместителя министра экономики и финансов Ирана, генерального директора Таможенной администрации Форута Асгари.

«Все экспортеры, осуществляющие вывоз продукции через сухопутные пограничные таможенные пункты, должны представлять все таможенные протоколы, связанные с экспортом продукции, в таможенные управления, расположенные за пределами пограничных таможенных пунктов выезда из страны. Таким образом, пограничные таможенные пункты выезда должны использоваться исключительно для пропуска продукции, проведения окончательного контроля и ее вывоза», — говорится в решении.

Отмечается, что, учитывая расположение таможенных пунктов провинций Илам и Гюлистан в приграничной зоне, эти таможенные пункты могут принимать документы для оформления экспорта продукции, произведенной в указанных провинциях, а также продукции лиц, имеющих торговые карты, выданные Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палатой соответствующей провинции, даже если оформление экспорта осуществляется через другой таможенный пункт.

В решении также предусмотрено упрощение процедур выпуска импортируемой продукции. Так, если товар не входит в перечень запрещенной или контрабандной продукции, а его ввоз осуществляется в установленные сроки и в соответствии с законодательством страны, расхождения в сведениях о годе производства, стране происхождения, стоимости и назначении товара не будут препятствовать его таможенному оформлению. При наличии разрешения министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана такая продукция должна быть выпущена с таможни в течение не более семи дней.