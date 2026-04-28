В Азербайджане меняются правила касательно досмотра личного багажа дипломатов

БАКУ /Trend/ - Меняются правила таможенного досмотра личного багажа глав дипломатических представительств иностранных государств, членов дипломатического персонала и членов их семей, проживающих вместе с ними.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, включенном в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 1 мая.

Согласно изменениям, личный багаж глав дипломатических представительств иностранных государств, членов дипломатического персонала и членов их семей, проживающих вместе с ними, теперь будет проходить таможенный досмотр.