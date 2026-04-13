БАКУ /Trend/ - На фоне начала военно-морской блокады иранских портов армия Израиля приведена в состояние повышенной боевой готовности.

Как передает Trend, информацию об этом распространили Силы обороны Израиля.

«В связи с тем, что в ближайшее время ожидается начало морской блокады Ирана американскими военными, Армия обороны Израиля остается в состоянии высокой готовности к любому развитию событий», — говорится в заявлении.

Следует отметить, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.