По особой экономической зоне Южный Парс нанесены авиаудары

БАКУ/Trend/ - США и Израиль нанесли авиаудары по ряду нефтехимических предприятий в особой энергетической экономической зоне Южный Парс в районе Асалуйе провинции Бушер на юге Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель губернатора провинции Бушер Эхсан Джаханиан в интервью местным СМИ.

По его словам, в настоящее время проводится расследование масштаба повреждений объектов, и сообщений о погибших пока не поступало.

Напомним, что ранее по перерабатывающим заводам газовой компании Ирана "Южный Парс" уже наносились авиаудары.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.