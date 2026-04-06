Война против Ирана продолжится в полную силу - Нетаньяху

БАКУ/Trend/ - Война против Ирана продолжится в полную силу.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем аккаунте в соцсети X.

Нетаньяху похвалил военных за уничтожение главы разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджида Хадеми, в результате одного из авиаударов, нанесенных сегодня утром по Тегерану.

Он также похвалил Армию обороны Израиля за нейтрализацию командира 840-го подразделения "Кудс" КСИР Яздана Мира. По его словам, иранский командир, известный под псевдонимом Сардар Багери, был ответственен за нападения на евреев, проживающих в разных частях мира.

"Любой, кто пытается убить наших граждан, совершает террор против Израиля и строит иранскую ось зла, сам несет ответственность за кровопролитие. Мы действуем силой и решимостью, и доберемся до любого, кто хочет причинить нам вред", - предупредил премьер-министр.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.