Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с генпрокурором Вьетнама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным прокурором Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Тьеном.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что этот визит внесет свой вклад в развитие азербайджано-вьетнамских отношений.

В ходе беседы отмечалось, что фундамент дружественных отношений между двумя странами был заложен еще в прошлом веке общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и великим сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином. Подчеркивалось, что после восстановления независимости Азербайджана эти связи динамично развивались.

На встрече была также отмечена исключительная роль взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в укреплении двусторонних связей, доведено до внимания, что визиты Президента Азербайджана во Вьетнам и Президента Вьетнама в Азербайджан определили динамику наших отношений.

Подчеркивалось, что наши страны эффективно сотрудничают в рамках международных организаций. Говоря в связи с этим о значимости Парламентской сети Движения неприсоединения, председатель Милли Меджлиса пригласила Вьетнам к активному участию в этой платформе.

Сахиба Гафарова проинформировала гостя о взаимном сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики в контексте деятельности Милли Меджлиса в области совершенствования законодательной системы страны, структуре современного парламента Азербайджана, его международной деятельности, представительстве партий в парламенте. Отмечалось, что эффективное сотрудничество правящих партий двух стран - партии «Ени Азербайджан» и Коммунистической партии Вьетнама - вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса также поделилась мнениями о взаимном сотрудничестве с парламентом Вьетнама, деятельности рабочих групп по межпарламентским связям, перспективах расширения связей между парламентами.

Выразив благодарность за встречу, генпрокурор Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тьен передал приветствия председателя Национальной ассамблеи Вьетнама и поделился своими впечатлениями о визите в нашу страну. С удовлетворением отметив, что Азербайджан принимает ряд важных международных мероприятий, он подчеркнул в этой связи успешное проведение COP29 в нашей стране.

Говоря о развитии связей между органами прокуратуры двух стран, гость рассказал о значимости документов, подписанных между возглавляемым им ведомством и Генеральной прокуратурой Азербайджана, и перспективах сотрудничества. Он отметил, что подписанная сегодня программа сотрудничества между генпрокуратурами Вьетнама и Азербайджана служит дальнейшему усилению мер по борьбе с преступностью.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.