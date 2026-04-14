Узбекистан и США обсудили расширение сотрудничества в сфере энергетики

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с заместителем помощника госсекретаря США Кристофером Клейном, передает Trend.

Согласно информации, во время переговоров стороны обсудили основные приоритеты двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на развитии взаимодействия в энергетической сфере, которая имеет важное значение для обеспечения устойчивого экономического роста.

Также участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего расширения партнёрства и укрепления сотрудничества между Узбекистаном и США по ключевым направлениям.