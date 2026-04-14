...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

Узбекистан и США обсудили расширение сотрудничества в сфере энергетики

Узбекистан Материалы 14 апреля 2026 23:25 (UTC +04:00)
Узбекистан и США обсудили расширение сотрудничества в сфере энергетики

Читайте Trend в

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
Все материалы

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с заместителем помощника госсекретаря США Кристофером Клейном, передает Trend.

Согласно информации, во время переговоров стороны обсудили основные приоритеты двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на развитии взаимодействия в энергетической сфере, которая имеет важное значение для обеспечения устойчивого экономического роста.

Также участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего расширения партнёрства и укрепления сотрудничества между Узбекистаном и США по ключевым направлениям.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости