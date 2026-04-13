Узбекистан и Германия нацелены на укрепление инвестиционных связей

ТАШКЕНТ /Trend/ - 10 апреля в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана прошла встреча заместителя министра Акрама Алиева с генеральным директором Внешнеторговой палаты Германии в Узбекистане Маликой Акрамовой и директором Бюро германо-узбекского экономического сотрудничества Ноёбжоном Ахмаджоновым, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров участники обсудили текущее состояние торгово-экономических и инвестиционных отношений между Узбекистаном и Германией, а также перспективы их дальнейшего развития. Особое внимание было уделено привлечению немецких компаний к реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики.

Стороны также рассмотрели подготовку к 10-му заседанию Германо-Узбекского делового совета, в рамках которого в Ташкенте намечено проведение «Дней германской экономики». Участники встречи подтвердили обоюдную заинтересованность в расширении деловых контактов и укреплении партнерства.