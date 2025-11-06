Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Проект "Цифровой двойник" Баку представлен на конференции в Софии (ФОТО)

Экономика Материалы 6 ноября 2025 11:57 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Азербайджан был представлен на конференции «Содействие принятию решений на основе данных» в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Trend, на мероприятии, организованном Международным транспортным форумом (ITF) и Статистическим управлением Европейского союза, эксперты примерно из 20 стран обсудили вопросы усиления роли цифровизации в формировании эффективных и устойчивых систем городской мобильности. В ходе сессий участники поделились опытом своих стран.

Азербайджанская делегация выступила с презентацией проекта «Цифровой двойник» Баку. Была подчеркнута роль этого проекта в управлении городской мобильностью, интеграции данных и совершенствовании процессов принятия решений. Презентация вызвала большой интерес участников и была оценена как успешный пример того, как цифровые технологии способствуют планированию и мониторингу транспорта в быстрорастущих городах.

Мероприятие стало важной площадкой для Азербайджана, где он представил свои достижения в области цифровой трансформации и устойчивого транспорта.

Проект "Цифровой двойник" Баку представлен на конференции в Софии (ФОТО)
