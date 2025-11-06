Азербайджан и арабские фонды развития обсудили финансирование цифровых и транспортных проектов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обсудил с арабскими фондами развития финансирование инновационных проектов в сфере цифровизации, телекоммуникаций и транспорта.

Как передает Trend, об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте X.

"Во время встречи мы подробно рассказали о направлениях деятельности, реализуемых проектах и будущих планах компаний, входящих в состав AZCON Holding.

Особое внимание было уделено вопросам финансирования инновационных проектов в сфере телекоммуникаций, цифровизации и транспорта, привлечению международных финансовых ресурсов, а также возможностям реализации инвестиционных инициатив в этих направлениях.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления совместного сотрудничества и формирования долгосрочных механизмов партнёрства", - говорится в публикации.