До 75% загрязнения воздуха в Баку и Сумгайыте связано с транспортом - Садиг Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Около 70–75 процентов загрязнения воздуха в Баку и Сумгайыте связано с выбросами транспортных средств.

Об этом заявил сегодня председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" на совместном заседании нескольких комитетов парламента, сообщает в четверг Trend.

По словам С.Гурбанова, за последнее столетие среднегодовая температура в Азербайджане повысилась на 0,4–1,3 градуса, периоды засухи участились на 34 процента, а количество пыльных погодных явлений увеличилось в пять раз. Эти показатели свидетельствуют о том, что страна уже столкнулась с последствиями климатической трансформации, что необходимо учитывать при планировании бюджета.

"В связи с этим важно предусматривать в государственном бюджете меры, направленные на борьбу с изменением климата. В частности, целесообразно стимулировать использование электромобилей, развивать интеграцию возобновляемых источников энергии и усиливать региональные системы мониторинга погоды", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!