В Азербайджане продлевается срок освобождения от НДС импорта оборудования для крупных НПЗ

БАКУ /Trend/ - На основании подтверждающего документа органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, импорт оборудования и материалов в рамках проектов реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (с годовой мощностью переработки не менее 3 млн тонн сырой нефти) будет освобожден от НДС до 1 января 2029 года.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что согласно действующему законодательству, указанные льготы применяются с 1 января 2021 года и истекают 1 января 2026 года.

