Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Станет возможен возврат НДС за услуги, оказываемые салонами красоты и косметологическими центрами

Общество Материалы 6 ноября 2025 12:05 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Станет возможен возврат НДС за услуги, оказываемые парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Порядок возврата НДС, уплаченного потребителями – физическими лицами за услуги, оказываемые парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами на территории Азербайджанской Республики, будет определяться органом (учреждением), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости