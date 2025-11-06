Станет возможен возврат НДС за услуги, оказываемые салонами красоты и косметологическими центрами

БАКУ /Trend/ - Станет возможен возврат НДС за услуги, оказываемые парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Порядок возврата НДС, уплаченного потребителями – физическими лицами за услуги, оказываемые парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами на территории Азербайджанской Республики, будет определяться органом (учреждением), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти.

