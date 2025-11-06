Через Азербайджан в Армению проследуют еще несколько партий грузов - AЖД

БАКУ/Trend/ - На следующем этапе планируется отправка очередных партий грузов из России и Казахстана в Армению транзитом через Азербайджан.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил журналистам начальник отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (AЖД) Бахтияр Гаджиев во время отправления поезда с казахстанским зерном из Азербайджана в Армению.

Он сообщил, что грузы отправляются в Армению транзитом через Азербайджан: «Вчера из России в Армению по маршруту Ялама-Биляджари-Гаджигабул-Бёюк Кясик был отправлен груз в 15 вагонах общим весом 1048 тонн и 800 кг. Груз состоял из зерна».

Б.Гаджиев добавил, что одновременно началась транспортировка грузов в Армению транзитом из Казахстана через Азербайджан: «Вчера состав, состоящий из 15 вагонов и перевозящий около 1 000 тонн зерна, прибыл из Казахстана на станцию Ялама и уже достиг железнодорожной станции Биляджари. Далее поезд проследует по маршруту Биляджари-Гаджигабул-Бёюк Кясик».

