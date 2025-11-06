В Азербайджане освобождается от НДС импорт запчастей для грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - Импорт запасных частей для грузовых автомобилей в производственных целях юридическими лицами на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от НДС сроком на 7 лет с 1 января 2026 года.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что согласно действующему законодательству, импорт запасных частей для автобусов в производственных целях юридическими лицами на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, освобождается от НДС сроком на 8 лет с 1 января 2025 года.

