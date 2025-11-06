Реализация грузовых автомобилей азербайджанского производства освобождается от НДС

БАКУ /Trend/ - Реализация грузовых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, будет освобождена от НДС сроком на 7 лет с 1 января 2026 года.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, реализация автобусов, произведенных на территории Азербайджанской Республики, освобождается от НДС сроком на 8 лет с 1 января 2025 года.

