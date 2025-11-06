Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан и Исламский банк развития обсудили перспективы сотрудничества

Экономика Материалы 6 ноября 2025 11:51 (UTC +04:00)
Фото: Рашад Набиев/X

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с председателем Исламского банка развития Мохаммедом Сулейманом Аль-Джасиром перспективы сотрудничества.

Как передает Trend, об этом сообщил министр Рашад Набиев в своем аккаунте X.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы развития эффективного партнёрства с компаниями, входящими в состав AZCON Holding, а также возможности финансирования совместных проектов.

"Состоялся обмен мнениями по изучению возможностей для будущего сотрудничества. Азербайджанская сторона выразила заинтересованность в расширении взаимного сотрудничества и обмене опытом.

Мохаммед Сулейман Аль-Джасир, в свою очередь, отметил, что высоко оценивает работу, проведённую в Азербайджане в области цифровизации за последние годы", - говорится в публикации.

