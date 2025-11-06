Продлевается льгота по НДС на продажу легковых автомобилей, произведенных в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продажа легковых автомобилей, произведенных на территории страны при условии полной промышленной сборки, а также выполнения технологических операций на этапах окраски и сварки, будет освобождена от НДС сроком на семь лет с 1 января 2027 года.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что согласно действующему законодательству, реализация легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, освобождена от НДС сроком на 10 лет с 1 мая 2023 года.

