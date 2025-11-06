Налоговые льготы, применяемые на освобожденных территориях Азербайджана, будут распространяться и на Нахчыванскую АР

БАКУ/Trend/ - Особенности налогообложения и налоговые льготы, применяемые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будут распространяться и на Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает в четверг Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, под резидентами Нахчыванской АР будут пониматься юридические и физические лица, зарегистрированные в Нахчыванской АР или в централизованном порядке и осуществляющие деятельность непосредственно на территории Нахчыванской АР.

Резиденты Нахчыванской АР будут освобождены от уплаты налога на прибыль (доход), налога на имущество, налога на землю и упрощенного налога сроком на 10 лет с 1 января 2026 года.

Дивидендный доход акционеров (участников) юридических лиц – резидентов Нахчыванской АР будет освобожден от налога сроком на 10 лет с 1 января 2026 года.

Импорт сырья и материалов для целей производства, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – резидентами промышленных или технологических парков, созданных органом (организацией), определенным соответствующим органом исполнительной власти и расположенных на территории Нахчыванской АР, на основании подтверждающего документа органа (организации), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будет освобожден от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2026 года.

Импорт сырья и материалов для целей производства и оказания услуг (выполнения работ) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – резидентами Нахчыванской АР и получившие документ о поощрении инвестиций на основании подтверждающего документа от органа (организации), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будут освобождены от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2026 года.

Импорт машин, технологического оборудования и приборов, а также сырья и материалов для производственных целей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами промышленных округов, созданных органом (организацией), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и расположенных на территории Нахчыванской АР, на основании подтверждающего документа от органа (организации), определенного соответствующим органом исполнительной власти, будет освобожден от НДС сроком на 10 лет с 1 января 2026 года.

Импорт машин, технологического оборудования и приборов, а также сырья и материалов по видам экономической деятельности и товарным номенклатурам, перечень которых утверждается органом (организацией), определенным соответствующим органом исполнительной власти, резидентами Нахчыванской АР, зарегистрированными для целей НДС, не будет освобожден от НДС.

