Продажа активов банка-банкрота освобождена от НДС еще на 5 лет

Общество Материалы 6 ноября 2025 11:24 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Предоставление неработающих (токсичных) активов в рамках мер по оздоровлению неплатежеспособных банков, а также предоставление активов в рамках процедуры банкротства банка будет освобождено от НДС до 1 января 2031 года.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что согласно действующему законодательству, вышеуказанные льготы применялись с 1 января 2017 года и должны были прекратить свое действие 1 января 2026 года.

