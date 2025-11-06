В Азербайджане устанавливаются сроки подачи счетов-фактур за услуги по международным перевозкам

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в правила, касающиеся сроков подачи (выдачи) электронных счетов-фактур.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо, зарегистрированное в налоговом органе, осуществляющее поставку (пересылку) товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также внутрихозяйственное перемещение товаров, обязано представить (выписать) электронную счет-фактуру в следующие сроки:

за выполнение работ и оказание услуг (за исключением услуг по международной перевозке, а также услуг, оказываемых на регулярной и постоянной основе) – в течение 5 дней со дня выполнения работ и оказания услуг;

за оказание услуг по международной перевозке – до начала оказания услуг;

за услуги, оказываемые на регулярной и постоянной основе – с начала оказания услуг за каждый календарный месяц.

Единая форма электронного счета-фактуры для возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного медицинскими организациями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой, за медицинские услуги, оказанные иностранцам и лицам без гражданства, будет утверждена органом (организацией), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

