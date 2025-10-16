Узбекистан и Афганистан обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов провёл переговоры с делегацией во главе с заместителем председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана (ACCI) Арианом Азими, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения двусторонних экономических связей, укрепления сотрудничества между частным бизнесом и стимулирования взаимных инвестиций.

Были выдвинуты предложения по развитию партнёрства, включая регулярное проведение B2B-встреч в Ташкенте, Кабуле, Термезе и Балхе на ежеквартальной основе, открытие представительства ACCI в Ташкенте для усиления инвестиционного взаимодействия, упрощение процедуры выдачи бизнес-виз афганским предпринимателям, ускорение грузоперевозок через терминал в Термезе и совершенствование таможенных процедур. Также стороны обсудили возможность проведения ежегодных совместных торгово-промышленных выставок в Кабуле и Ташкенте либо в Мазари-Шарифе и Терме.

Было отмечено, что реализация данных инициатив будет способствовать росту объёмов двусторонней торговли, запуску новых инвестиционных проектов и активизации сотрудничества между предпринимателями двух стран.

Подводя итоги встречи, Даврон Вахабов подчеркнул, что визит афганской делегации знаменует начало нового этапа в развитии торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Афганистаном.