Обнародована повестка очередных заседаний Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседаний Милли Меджлиса, которые состоятся 2 и 3 декабря, сообщает Trend.

На заседаниях будут обсуждаться следующие 6 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год» (второе чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год» (второе чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год» (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О размере предела критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «О социальном страховании», «Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», «О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови - гемофилией и талассемией», «О страховой деятельности», «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом», «Об обязательной диспансеризации детей», «О таможенном тарифе», «О безналичных расчетах» и «О правах лиц с ограниченными возможностями» (второе чтение).

