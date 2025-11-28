Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией

БАКУ/Trend/ - 28 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку министром промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между двумя странами Ярубом Аль-Куда.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что азербайджано-иорданские межгосударственные отношения развиваются на основе принципов дружбы и сотрудничества.

Было отмечено, что искренние отношения, установленные между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном, являются основным фактором, определяющим это развитие.

В ходе встрече были обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных областях, включая торгово-экономическую, инвестиционную, гуманитарную и другие.

На встрече принял участие министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев.

