Дачный сезон в Баку 1985 года – премьерная версия 2025 года (ВИДЕО, ФОТО)

Культура Материалы 28 ноября 2025 14:52 (UTC +04:00)
Фото: Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова

Вугар Иманов
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутова в новом сезоне расширяет репертуар и активно работает над проектами, объединяющими различные жанры и стили. Очередная премьера театра подготовлена в рамках специальной программы, посвящённой музыкальному наследию азербайджанского кинематографа, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В рамках проекта произведение "Gəzinti" (Прогулка), написанное выдающимся композитором Хайямом Мирзазаде для фильма "Bağ Mövsümü" (Дачный сезон, 1985, режиссер Тофиг Тагизаде), было исполнено в новой версии Эстрадно-симфоническим оркестром театра и представлено в формате видеоролика.

Цель этой работы - вновь привлечь внимание к азербайджанской киномузыке, донести это богатое наследие до широкой аудитории. Театр продолжает работу над серией подобных проектов, стремясь вносить вклад в музыкальную культуру страны в современном формате.

Отметим, что недавно театр также выпустил музыкальный видеоролик "Qarabağ çalarları", посвящённый Дню Победы - 8 ноября.

