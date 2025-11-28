ОТГ стремится стать международным игроком - Омер Коджаман

БАКУ/Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) и Отдел коммуникаций Администрации Президента Турецкой Республики заявили о своей готовности выполнять свои обязанности в области коммуникаций для надлежащего донесения информации до широких масс и превращения ОТГ из эффективного регионального игрока в игрока международного уровня.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман в рамках 7-го заседания министров и высокопоставленных должностных лиц, ответственных за медиа и информацию ОТГ, состоявшемся сегодня в Баку.

Он сказал, что отдел коммуникаций Администрации Президента Турции также будет вносить свой вклад в этот процесс.

"Только что в Баку завершилась встреча высокопоставленных должностных лиц в сфере информации, проведённая Организацией тюркских государств (ОТГ). Все участники единогласно подписали решение о направлениях и шагах, которые ОТГ предпримет в 2026 году", - отметил он, подчеркнув, что следующим этапом станет эффективная реализация решений, принятых Азербайджанской Республикой в ​​рамках этой встречи в Баку.

«Практически все государства-члены ОТГ, особенно принимающая страна Азербайджан, придерживаются схожих подходов в сфере информации и коммуникаций. Министры и высокопоставленные представители всех государств-членов обратили внимание практически на одни и те же моменты. В центре внимания – медиаграмотность, борьба с дезинформацией и корректный обмен информацией», - сказал О.Коджаман.

