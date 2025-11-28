Обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Таиландом

БАКУ /Trend/ - 28 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Института короля Праджадхипока, действующего при парламенте Таиланда, Иссарой Серееваттханавутом.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Таиландом, включая парламентскую дипломатию, связи между мозговыми центрами и региональные вопросы.

Джейхун Байрамов, обратив внимание на активную роль Азербайджана на международных платформах, рассказал о председательстве нашей страны в Движении неприсоединения, СОР29 и Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также вкладе выдвинутых инициатив в глобальное сотрудничество. Он проинформировал о Всемирном форуме городов (WUF13), саммитах Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и СВМДА, которые пройдут в нашей стране в будущем году, и отметил, что эти мероприятия внесут дополнительную ценность во внутрирегиональный и международный диалог.

На встрече также обсуждались контакты Института с азербайджанскими мозговыми центрами и перспективы сотрудничества в этом формате, а также организация предстоящих консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Стороны отметили важность расширения взаимного парламентского сотрудничества в рамках деятельности Парламентской сети и Молодежной организации Движения неприсоединения, а также статуса наблюдателя парламента Азербайджана в Межпарламентской ассамблее АСЕАН.

В то же время были обсуждены вопросы стипендиальных программ, реализуемых Азербайджаном, возможностей образовательного обмена, сотрудничества в сфере туризма и организации взаимных визитов на высоком уровне.

На встрече также были рассмотрены другие двусторонние и многосторонние вопросы, представляющие взаимный интерес.

