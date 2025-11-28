Азербайджан и ОАЭ провели заседание Комитета по всеобъемлющему стратегическому партнерству и сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Абу-Даби состоялось первое заседание Комитета по всеобъемлющему стратегическому партнерству и сотрудничеству между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Ялчина Рафиева и государственного министра МИД ОАЭ Саида Аль-Хаджери.

Сначала состоялись заседания подкомитетов по политико-дипломатическим, экономическим, гуманитарным, оборонным и правоохранительным вопросам, а также по энергетике и устойчивому развитию. В ходе обсуждений были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в соответствующих областях, предложения по развитию двусторонних отношений и возможные проекты.

В рамках работы комитета состоялась встреча один на один между Я. Рафиевым и С. Аль-Хаджери. Затем состоялась встреча в расширенном составе с участием руководства сопредседателей и представителей соответствующих ведомств, а также послов обеих стран.

Сопредседатели выразили свои ожидания относительно проведения соответствующей работы для достижения конкретных результатов, включая согласованное принятие дорожной карты и рабочих планов. Кроме того, были определены модальность и график следующих встреч и работы комитета в целом.

В ходе встречи было выражено большое удовлетворение динамичным развитием отношений между Азербайджаном и ОАЭ в последнее время.

Была также подчеркнута важная роль взаимных визитов глав государств обеих стран и достигнутых в их рамках договоренностей и подписанных документов в повышении уровня отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

От Азербайджанской Республики во встрече также приняли участие представители министерств экономики, энергетики, юстиции, обороны, внутренних дел, цифрового развития и транспорта, науки и образования, культуры и сельского хозяйства, а также Государственного агентства по туризму, SOCAR и Азербайджанского инвестиционного холдинга от Азербайджанской Республики.

Напомним, что Комитет был создан на основе Совместной декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ, подписанной 16 сентября этого года в ходе визита Президента ОАЭ в нашу страну.

