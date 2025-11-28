В село Хыдырлы отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В село Хыдырлы Агдамского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на данном этапе в родной край возвращаются 13 семей (48 человек). Это семьи, временно жившие в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, расположенных в различных частях республики.

Возвращающиеся на родину семьи выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной азербайджанской армии, солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились за наших шехидов, отдавших жизнь за Родину.