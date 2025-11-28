В Отдельной общевойсковой армии проведены учебные сборы с военнообязанными

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные учебные сборы с участием группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

После прохождения регистрации и врачебного осмотра участники сборов были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

С военнообязанными были проведены просветительские беседы, им были сообщены требования воинских уставов и соответствующего законодательства, разъяснены правила безопасности.

В рамках сборов были осуществлены действия в соответствии с распорядком дня, проведены занятия по общевойсковой и специальной подготовке, а также выполнены упражнения по стрельбе из стрелкового оружия.

