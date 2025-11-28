Проведены учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии "Кавказский орёл - 2025" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с утверждённым годовым планом сотрудничества, в Анкаре с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии успешно проведены совместные тактико-специальные учения «Кавказский Орёл – 2025».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

"Учения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества между тремя братскими странами в сфере безопасности и обороны в регионе, представляют особое значение с точки зрения расширения возможностей взаимодействия, оперативного реагирования, координации и боевой подготовки участвующих подразделений.

В рамках Дня высокопоставленного наблюдателя командующий Силами специального назначения Азербайджана, Герой Отечественной войны генерал-майор Алекпер Джахангиров и высокопоставленные офицеры других стран понаблюдали за ходом учений. Командующим были представлены подробные доклады об этапах учений, поставленных задачах и достигнутых результатах.

В ходе учений спецназовцы во взаимодействии с ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями успешно выполнили поставленные задачи по различным эпизодам, продемонстрировав высокий уровень подготовки и тактической выучки.

Военнослужащие, отличившиеся в ходе учений образцовой дисциплиной и профессионализмом при выполнении своих служебных обязанностей, были удостоены наград", - говорится в информации ведомства.