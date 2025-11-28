Названа дата завершения строительных работ на автодороге Муганлы-Исмаиллы-Габала

БАКУ /Trend/ - Строительные работы на автомобильной дороге республиканского значения Муганлы-Исмаиллы-Габала на некоторых участках завершены, на других - продолжаются.

Об этом Trend сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что работы ведутся поэтапно.

"Строительные работы на дороге планируется завершить в следующем году", - добавил А. Наджафли.

Следует отметить, что общая протяженность этой дороги составляет 85,6 километра, в результате реконструкции она сократится на 9 километров и составит 76,6 километра. Существующая двухполосная дорога будет расширена до четырехполосной.

Также на 4,5-м километре автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала строится подвесной мост через реку Агсучай, что имеет особое значение для комфортного передвижения населения, местных и иностранных туристов. После завершения проекта это будет самый высокий подвесной мост в Азербайджане.

