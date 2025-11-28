Названо число абонентов, охваченных телекоммуникационными услугами в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ /Trend/ - К 1 ноября 2025 года на освобожденных территориях Азербайджана 6353 абонента обеспечены услугами высокоскоростного интернета, телефонной связи и IP-телевидения по технологии GPON.

Согласно информации, полученной Trend, это население города Агдам, сел Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырли, поселков Талыш, Гасанриз, Суговушан, Колатаг и Вангли Агдеринского района, города Джебраил, села Джоджуг Марджанлы, городов Физули, Шуша, Ханкенди, Кельбаджар, Лачин и Ходжалы, а также населенных пунктов Баллыджа, Аскеран, Ханъюрду, Тезебина, Бадара и Дашбулаг, села Агалы Зангиланского района.

Для организации телекоммуникационных услуг в рамках основного проекта по прокладке волоконно-оптического кабеля общей протяжённостью 975 км между 25 населёнными пунктами проложено 727 км волоконно-оптического кабеля.

