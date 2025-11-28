БАКУ/Trend/ - В Азербайджане утверждены новые требования к пассажирским перевозкам и остановочным пунктам.

Как сообщает Trend, это отражено в поправке к Закону «Об автомобильном транспорте», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, общие требования к остановочным пунктам для пассажирского автотранспорта общего пользования, а также для автотранспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, устанавливаются Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Определение местоположения, установка, управление и содержание остановочных пунктов для автотранспорта, выполняющего регулярные пассажирские перевозки, обеспечивается органом (учреждением), назначенным соответствующим исполнительным органом власти.

Размещение объектов инфраструктуры автомобильного транспорта (за исключением остановочных пунктов) или их реконструкция с изменением назначения в другой объект транспортной инфраструктуры осуществляется в порядке, предусмотренном градостроительным и строительным законодательством, с учетом объемов пассажирских и грузовых потоков, а также потребностей потребителей транспортных услуг, с учетом заключения органа (учреждения), назначенного соответствующим исполнительным органом власти.

Глава государства подписал Указ о реализации соответствующего Закона.