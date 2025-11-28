В рамках Недели зарубежной классики в Туркменистане будут показаны азербайджанские пьесы

Азербайджанские сценические произведения будут показаны в театрах Туркменистана на неделе зарубежных классических спектаклей, посвящённых отношениям мира и дружбы между народами мира.

По информации Посольства Азербайджанской Республики в Туркменистане, в рамках мероприятий, посвящённых 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, в рамках недельной культурной программы, которая пройдет которые пройдут в стране с 6 по 12 декабря 2025 года, будет представлен ряд произведений выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

По распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Главном драматическом театре имени Великого Сапармурата Туркменбаши в Ашхабаде состоится показ одноимённого спектакля по оперетте "Муж и жена" Узеира Гаджибейли, 140-летие со дня рождения которого в этом году отмечается в нашей стране и во всём мире. Спектакль будет сопровождаться синхронным переводом на английский и русский языки.

Следует отметить, что творчество Узеира Гаджибейли занимает важное место в культурной жизни Туркменистана. Кроме того, бессмертное произведение композитора – оперетта "Аршин мал алан" – пользуется неизменной популярностью у зрителей на различных театральных сценах Ашхабада и высоко ценится как отечественной, так и зарубежной публикой.

Также в течение недели в Русском драматическом театре имени А. С. Пушкина в городе Ашхабаде традиционно будет представлен спектакль Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан".

В течение недели спектаклей туркменские зрители и зарубежные гости получат возможность увидеть на сценах театра произведения азербайджанских, кыргызских, грузинских, американских, русских, итальянских и французских драматургов.