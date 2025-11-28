Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в финансовом секторе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в финансовом секторе.

Как передает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в X сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.

"В рамках деловой поездки в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с руководителем Национального управления финансового регулирования Китая, министром Ли Юнцзэ.

В ходе встречи мы подробно обменялись мнениями о новшествах в экономиках обеих стран и реформах, проведенных в последние годы. Мы всесторонне обсудили тенденции развития в банковском и страховом секторах, концепцию риск-ориентированного надзора, совершенствование надзорных технологий, включая применение решений на основе искусственного интеллекта в надзорных процессах. Кроме того, мы поделились опытом в области внедрения новых подходов и инновационных решений в страховом секторе", - отмечается в публикации.

Подчеркивается, что на встрече также были рассмотрены возможности расширения сотрудничества между органами финансового надзора Азербайджана и Китая.

"Обсуждая перспективы углубления взаимосвязей между банковским и страховым секторами, была подчеркнута заинтересованность обеих сторон в развитии этого сотрудничества", - говорится в информации.