БАКУ /Trend Life/ - 19 декабря в 20:30 Баку впервые окунётся во "Вселенную Миядзаки" - яркий мультимедийный концерт в невероятно красивом историческом Зале камерной и органной музыки при Азербайджанскйор государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили Trend Life организаторы Ars Caspia.

Погрузитесь в атмосферу волшебства, где оживает музыка из любимых мультфильмов Хаяо Миядзаки. Вы услышите легендарные мелодии Дзё Хисаиси из анимационных шедевров "Унесённые призраками", "Ходячий замок", "Мой сосед Тоторо", "Навсикая из долины ветров", а на большом экране вы увидите кадры из этих бессмертных историй.

Музыка и изображение сольются в одно целое, создавая эффект полного погружения - вы словно окажитесь внутри вселенной Миядзаки. В этот вечер наш камерный ансамбль создаст для вас путешествие сквозь музыку, пространство и воображение, где оживают мечты, магия и вера в чудеса.

Ars Caspia развивает культурную сцену Азербайджана, открывая миру наших талантливых музыкантов, художников и исполнителей. Каждый наш проект - это диалог между прошлым и настоящим, между традицией и вдохновением, рождающимся здесь, на берегу Каспийского моря. Мы создаём концерты, которые хочется не просто услышать - их хочется прожить.

Ars Caspia Ensemble - коллектив, объединяющий выдающихся музыкантов с международным признанием. Их мастерство, энергия и тонкий вкус превращают любое выступление в незабываемое эмоциональное событие. Это настоящая творческая лаборатория, где рождается живая энергия музыки.

В составе ансамбля - известные заслуженные артисты Азербайджана: Рената Абубекирова (первая скрипка), Юлия Моторина (вторая скрипка), Алексей Милтых (виолончель) , Рена Рагимова (альт), а также лауреаты международных конкурсов Ряван Ахмедзаде (контрабас), Ульвия Дадашова (фортепиано).

Билеты уже в продаже.

