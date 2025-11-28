Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Подписано исполнительное соглашение с Clean Energy Capital по проекту морской ветроэнергетики

Энергетика Материалы 28 ноября 2025 18:53 (UTC +04:00)
Фото: Министерство энергетики Азербайджанской Республики

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и ООО "Clean Energy Capital" - дочерняя компания ООО "Azerbaijan Green Energy Company", подписали Исполнительное соглашение по проекту оценки, разработки и реализации проекта морской ветроэнергетики.

Об этом Trend сообщили в министерстве.

Отмечается, что в рамках Исполнительного соглашения планируется реализация проекта морской ветроэнергетики общей мощностью 600 МВт, включая 200 МВт на начальном этапе.

В соответствии с Исполнительным соглашением ООО "Clean Energy Capital" проведет исследования на водном объекте в Каспийском море.

