Подписано исполнительное соглашение с Clean Energy Capital по проекту морской ветроэнергетики

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и ООО "Clean Energy Capital" - дочерняя компания ООО "Azerbaijan Green Energy Company", подписали Исполнительное соглашение по проекту оценки, разработки и реализации проекта морской ветроэнергетики.
Об этом Trend сообщили в министерстве.
Отмечается, что в рамках Исполнительного соглашения планируется реализация проекта морской ветроэнергетики общей мощностью 600 МВт, включая 200 МВт на начальном этапе.
В соответствии с Исполнительным соглашением ООО "Clean Energy Capital" проведет исследования на водном объекте в Каспийском море.
