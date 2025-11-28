В «AzerGold» состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Судана в Азербайджане (ФОТО)

Председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Судан в Азербайджане Анасом Эльтайеб Эльгайлани Мустафой.

З. Ибрагимов приветствовав гостей, представил победителей конкурса “Yüksəliş” Аслана Гасанли и Руфата Мамедханлы, участвующих во встрече в рамках Менторской программы. Председатель подчеркнул, что конкурс “Yüksəliş”, учреждённый соответствующим распоряжением Главы государства, имеет важное значение для выявления и развития талантливой молодежи с высоким управленческим потенциалом в стране. Отмечено, что конкурс предоставляет участникам возможности для оценки своих знаний и навыков, совершенствования лидерских качеств и расширения профессиональных контактов.

Председатель Правления отметил, что благодаря целенаправленным экономическим реформам, благоприятной инвестиционной среде и государственной поддержке горнодобывающей промышленности “AzerGold” добилось значимых успехов и приобрело широкий опыт в основных направлениях деятельности. Он рассказал о работе, проводимой для расширения международного сотрудничества со странами, богатыми минеральными ресурсами, и подчеркнул, что особенно регионы Центральной Азии и Африки находятся в стратегической сфере интересов “AzerGold”.

Посол Анас Эльтайеб Эльгайлани Мустафа отметил заинтересованность Судана в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах, особенно в области горнодобывающей промышленности. Он сообщил, что его страна обладает богатыми запасами полезных ископаемых, в частности золота и меди, а также значительным экспортным потенциалом. Посол добавил, что правительство Судана придает большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с зарубежными партнерами для эффективной оценки этого потенциала.

Стороны оценили встречу как позитивный шаг в направлении развития двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.