Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованием Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".