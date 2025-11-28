Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Политика Материалы 28 ноября 2025 15:55 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованием Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному китайскому народу, желаю выздоровления пострадавшим".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости