Кыргызстан и Samsung C&T обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

БИШКЕК /Trend/ - Глава Национального агентства по инвестициям Кыргызстана Равшанбек Сабиров провёл встречу с представителями компании Samsung C&T, передает Trend.

Как сообщили в агентстве, в ходе переговоров обсуждались вопросы привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана, а также реализация совместных высокотехнологичных проектов. Было отмечено, что участие компании такого уровня создаёт дополнительные возможности для модернизации инфраструктуры страны и расширения международного сотрудничества.

Равшанбек Сабиров также представил инвестиционные возможности Кыргызстана, реформы по улучшению делового и инвестиционного климата, меры государственной поддержки инвесторов, а также стратегические проекты и инициативы, реализуемые в формате государственно-частного партнёрства.

Со своей стороны представители Samsung C&T выразили заинтересованность в изучении потенциала Кыргызстана и участии в проектах ГЧП, подчеркнув широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества. По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие.