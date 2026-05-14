Значение Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" очень велико - Мустафа Мехмандаров

ШУША /Trend/ - Значение Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" очень велико.

Об этом сказал в четверг Trend участник фестиваля, дирижёр Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли Мустафа Мехмандаров.

"Шуша - родина моего прадеда из рода Мехмандаровых. Впервые в Шуше я выступал в 2023 году в Доме комплекса Мехмандаровых, который был открыт после реставрации— это было в рамках фестиваля “Харыбюльбюль”. Тогда я выступал вместе со своим родным коллективом. Это было особенно символично для меня, ведь мои предки родом отсюда. В том концерте также принимал участие Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли. Именно тогда я впервые испытал сильнейшие эмоции, связанные с этим местом. В самом фестивале я участвую уже не впервые — в 2023 году, 10 мая, в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Гейдара Алиева, я также принимал участие в концерте. В целом я бывал здесь и в качестве приглашённого гостя и наблюдал за фестивалем. И могу сказать, что его значение очень велико. Он проводится, в первую очередь, для увековечения памяти наших погибших солдат, наших предков, а также для сохранения и развития культурного наследия", - сказал он.

Мехмандаров подчеркнул, что для него Шуша — это священная земля.

"Для меня это огромная честь — находиться здесь, выступать на фестивале, и я чувствую особую ответственность. Желаю всем участникам успехов. Каждый здесь выкладывается по максимуму и с большим удовольствием участвует в этом фестивале", - сказал он.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.