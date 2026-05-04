Азербайджанский государственный ансамбль танца выступил в Таджикистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Душанбе состоялся международный фестиваль танца "Танец объединяет нас", посвященный 35-летию государственной независимости Таджикистана.

Азербайджанский государственный ансамбль танца с высоким профессионализмом продемонстрировал богатство национального танцевального искусства, исполнив композиции "Аг чичек" и "Зангезур яллысы (Агбаба)", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В рамках фестиваля министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатторийен провела встречу с официальными представителями стран-участниц, подчеркнув важность расширения культурного сотрудничества и укрепления взаимопонимания между народами.

Фестиваль с участием стран СНГ способствовал укреплению дружеских связей, сохранению и развитию национально-культурного наследия. Фестиваль продолжился концертными программами, а по его итогам участникам были вручены почетные награды.

