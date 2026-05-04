Германия призвала АБР усилить климатическую повестку и поддержку энергоперехода

БАКУ /Trend/ - Германия призвала Азиатский банк развития (АБР) усилить климатическую повестку, поддержку энергетического перехода и создание «зелёных» рабочих мест, а также повысить операционную эффективность и сохранить высокий кредитный рейтинг банка на фоне растущих глобальных рисков и экономической уязвимости стран региона.

Об этом заявил управляющий от Германии в АБР, государственный секретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Йоханн Заатхофф в своём выступлении на ежегодном заседании АБР в Самарканде (Узбекистан), сообщает Trend.

По его словам, сотрудничество Германии в области развития с Азией и Тихоокеанским регионом будет сосредоточено на климате, окружающей среде и чистой воде, экономическом сотрудничестве, а также защите демократических институтов. “Ещё одной общей целью является формирование стратегических альянсов для решения глобальных задач и укрепление многосторонней системы и регионального сотрудничества. Цель состоит в том, чтобы работать в ещё более тесном партнёрстве со странами-членами АБР, имеющими право на заимствование (DMCs)”, - сказал он.

“АБР доказал, что способен эффективно реагировать и действовать в условиях быстро меняющейся глобальной ситуации. Германия поддерживает банк на пути к повышению эффективности, качества работы и финансовой устойчивости. Рейтинги уровня «AAA» должны быть полностью сохранены, чтобы обеспечивать стабильное и недорогое финансирование для клиентов, в том числе в кризисные периоды. Мы ожидаем, что АБР будет сохранять высокую амбициозность в вопросах изменения климата и защиты природы, гендерного равенства, а также работы в условиях нестабильности.

Вызовы остаются масштабными и продолжают расти. Ценовые шоки на рынке энергоносителей и удобрений, а также сокращение авиаперевозок и туризма в отдельных частях Азии и Тихоокеанского региона после конфликта на Ближнем Востоке в этом году продемонстрировали уязвимость многих экономик региона. Хотя мы приветствуем усилия банка по поддержке стран-клиентов через ускоренные меры и макроэкономические рекомендации, важно, чтобы такие решения принимались через механизмы, предусмотренные Уставом АБР. Мы признаём, что краткосрочные стабилизационные меры могут быть необходимы, однако нельзя упускать из виду среднесрочную перспективу”, - отметил он.

Й. Заатхофф добавил, что целевые программы денежных трансфертов для наиболее пострадавших являются более эффективными для смягчения негативных последствий, чем дорогостоящие и универсальные программы субсидирования ископаемого топлива: “В целом последние кризисы вновь показали, что регион остаётся сильно зависимым от ископаемого топлива, что несёт значительные издержки и риски. Поэтому банку следует ещё больше усилить поддержку стран-клиентов в их переходе к возобновляемым источникам энергии”.

“Мы приветствуем представление последних отчётов о результатах операций банка. Они демонстрируют прогресс в ряде областей, однако в других остаётся пространство для улучшений. Учитывая, что показатели успешности как суверенных инвестиционных проектов, так и несуверенных проектов остаются ниже 60%, мы призываем руководство АБР уделить ещё больше внимания операционной эффективности и результативности для максимизации эффекта развития.

Мы ожидаем, что АБР сохранит высокие амбиции в сфере климатической поддержки стран-членов и усилит синергию с активизацией усилий в области защиты природы. Нужна сильная политическая основа климатической деятельности банка. Со стороны стран - членов АБР наблюдается высокий спрос на климатически ориентированную политику и инвестиции в таких сферах, как природоориентированные решения, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и другие сектора”, - подчеркнул управляющий от Германии.

По его словам, климатическая политика банка должна быть встроена в целостную концепцию, которая сохраняет доверие и надёжность банка как партнёра и поставщика политических консультаций и финансовых решений.

“Германия поддерживает фокус банка на устойчивом создании рабочих мест. АБР должен поставить достойные, инклюзивные и «зелёные» рабочие места в центр своей повестки занятости. Он может способствовать формированию среды, в которой бизнес развивается и создаёт больше качественных рабочих мест с достойной оплатой труда, социальной инклюзией и устойчивостью в качестве ключевых стандартов. Достижение этого требует баланса между снижением избыточных административных барьеров и созданием надёжных регуляторных рамок в области трудовых прав, гендерного равенства, эффективного налогообложения, надлежащего управления и «зелёного» перехода”, - отметил Й. Заатхофф.