Обсуждено развитие Среднего коридора между AIIB и IRU

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) совместно с членом Международного союза автомобильного транспорта (IRU), Глобальным центром инноваций и знаний в области устойчивого транспорта (GSTIKC), провел семинар, посвященный логистической связанности между Китаем и Центральной Азией. В рамках мероприятия AIIB и IRU обсудили развитие Среднего коридора.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на IRU.

В мероприятии приняли участие представители правительств, международных организаций, финансовых институтов и отраслевых заинтересованных сторон для обмена мнениями по вопросам транспортной инфраструктуры, трансграничного взаимодействия и региональных инвестиционных приоритетов.

Согласно информации, выступая на мероприятии, главный представитель IRU по Восточной и Юго-Восточной Азии Ран Ван рассказал о последних достижениях в использовании системы TIR на маршрутах Китай - Центральная Азия. Он показал, как TIR помогает странам, не имеющим выхода к морю, превращаться в связанные торговые хабы, повышая эффективность и надежность трансграничных перевозок.

"Узбекистан, одна из всего двух стран в мире, не имеющих выхода к морю и окруженных такими же странами, стал крупнейшим пользователем системы TIR, что демонстрирует её эффективность в преодолении проблем пересечения границ и укреплении экономики страны", - заявил он.

Ран Ван подчеркнул важность сочетания инвестиций в физическую инфраструктуру с уже проверенными инструментами упрощения перевозок, такими как TIR.

"Благодаря цифровым решениям, таким как eTIR, и развитию “зелёных коридоров” TIR на ключевых пограничных переходах, мы делаем транспорт быстрее, более предсказуемым и устойчивым по всему региону", - сказал он.

Ран Ван также отметил, что TIR способствует развитию новых торговых маршрутов и коридоров.

"Среди примеров - усилия IRU и ее партнеров по содействию перевозкам по Среднему коридору. Еще одним примером стал недавний важный этап - первый интермодальный пилотный проект TIR из Китая в Узбекистан. Грузы сначала были доставлены по железной дороге из Сианя, центральный Китай, до станции Кашгар-Север в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, после чего продолжили путь на грузовике по системе TIR от пограничного перехода Иркештам до Джизака в Узбекистане", - передает IRU.

Обсуждения на семинаре также подчеркнули важность более тесного регионального сотрудничества и более скоординированной политики в ответ на меняющуюся динамику глобальных цепочек поставок.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.

