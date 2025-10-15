Спикер Милли Меджлиса встретилась с участниками ежегодной встречи Международной ассоциации судей

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 15-го октября встретилась с участниками 67-й ежегодной встречи Международной Ассоциации Судей, сообщает Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

Приветствуя участников 67-й ежегодной встречи Международной Ассоциации Судей в Милли Меджлисе, Сахиба Гафарова отметила, что эта организация служит важной платформой для диалога и сотрудничества, объединяя национальные ассоциации судей примерно 100 стран.

Проведение данного мероприятия в Азербайджане в этом году имеет символическое значение для нашей страны. По распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2025-й год был объявлен в нашей стране «Годом Конституции и Суверенитета». Конституция Азербайджана была разработана и принята под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева тридцать лет назад, в 1995-м году.

В Конституции провозглашается принцип разделения власти, следуя которому законодательные, исполнительные и судебные власти взаимодействуют и являются независимыми в пределах своих соответствующих полномочий.

Спикер парламента заявила, что, как отмечено в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам мероприятия, получение Азербайджаном права проведения у себя 67-й ежегодной встречи Международной Ассоциации Судей является свидетельством растущего международного авторитета нашей страны и отражает доверие мирового юридического сообщества к её судебно-правовой системе.

Затем спикер Сахиба Гафарова представила информацию об истории азербайджанского парламентаризма.

Спикер Милли Меджлиса упомянула на встрече об исполнении Парламентом законодательной, представительской и надзорной функций, сказав также, что, в соответствии со своими основными функциями, Парламент принимает конституционные законы, а также законы и постановления по вопросам, отнесённым к его компетенции. Как добавила спикер, большое значение имеет представительская функция Парламента. Согласно этой функции, парламентарии доводят вопросы, поднятые их избирателями, до внимания правительства, муниципалитетов и других соответствующих органов, прилагая усилия для поиска решений, соответствующих их потребностям и требованиям.

Обсуждая надзорную функцию, спикер заметила, что, в соответствии с Конституцией, Милли Меджлис одобряет государственный бюджет и осуществляет контроль над его исполнением посредством сформированной Парламентом Счётной Палаты. Счётная Палата, согласно законодательству, представляет Милли Меджлису ежегодные отчёты о своей деятельности. Кабинет Министров Азербайджанской Республики также ежегодно – на весенней сессии – отчитывается перед Милли Меджлисом о своей деятельности.

До внимания был доведен тот факт, что отношения Милли Меджлиса и судебной власти носят характер сотрудничества. Инициативы по судебной реформе обсуждаются, дорабатываются и утверждаются Парламентом на постоянной основе.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что Милли Меджлис текущего VII созыва был избран в сентябре 2024-го года. Эти выборы впервые за период независимости были проведены по всей территории Азербайджана. Как известно, 20 процентов территории Азербайджана находились под оккупацией Арменией в течение около 30 лет. В результате 44-дневной Отечественной войны осенью 2020-го года и однодневных антитеррористических мероприятий сентября 2023-го года от оккупации были освобождены Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, и территориальная целостность и суверенитет нашего государства были восстановлены на всей его территории. Именно поэтому указанные выборы имели для нас историческое значение.

В завершение своей речи спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила уверенность, что итоги 67-й ежегодной встречи Международной Ассоциации Судей внесут значительный вклад в укрепление независимости судебной власти и верховенства закона.

Глава Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев выступил на мероприятии, приветствовав участников 67-й ежегодной встречи Международной Ассоциации Судей в Милли Меджлисе и пожелав успехов работе ежегодного съезда. Делясь своими взглядами на сотрудничество между парламентом и судебными органами, он отметил, что Милли Меджлис поддерживает ряд касающихся судебной системы инициатив. Было отмечено, что на основании представлений Президента Азербайджана Милли Меджлис утверждает кандидатуры судей Конституционного Суда, Верховного Суда и Апелляционных Судов, а также решения, касающиеся статуса судей, исполнения судебных решений и других вопросов. Один член Судебно-Правового Совета, органа самоуправления судей, назначается именно Милли Меджлисом.

Вслед за этим Фарид Гаджиев, используя слайды, представил информацию о полномочиях Парламента и о регулирующих его деятельность нормативно-правовых актах. Состоялось и обсуждение регламента Парламента и других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность депутатов.

Затем Глава Аппарата говорил о праве законодательной инициативы, дав подробные сведения о соответствующих процедурных правилах. Также Фарид Гаджиев затронул тему структуры законодательного органа.

На мероприятии выступили председатель Гражданской Коллегии Верховного Суда Азербайджана Санан Гаджиев и президент Международной ассоциации судей Вальтер Барон. Они поблагодарили за встречу с участниками прошедшей в Баку 67-й Генеральной Ассамблеи Международной Ассоциации Судей и за подробную презентацию об истории, полномочиях и законодательных процедурах Парламента Азербайджана, а также о других связанных с ним вопросах. Гости высоко оценили тесное сотрудничество между Парламентом Азербайджана и судебной властью, выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане и высоко оценив гостеприимство нашего народа.

Затем была сделана памятная фотография.