Обнародованы показатели скорости фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Агентство информационно-коммуникационных технологий (ICTA), регулирующий орган в сфере телекоммуникаций и почтовых услуг Азербайджана, опубликовало показатели скорости фиксированного широкополосного интернета провайдеров в новом формате на основе методологии глобальной платформы оценки производительности интернета «Ookla».

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало ICTA.

Отмечается, что ICTA в рамках сотрудничества с «Ookla» представило на своем официальном сайте информацию о скорости фиксированного широкополосного интернета (на основе данных «Speedtest Intelligence») в новом визуальном формате.

Перед публикацией была проведена совместная работа ICTA и «Ookla» по методологической гармонизации формы представления и стандартизации данных. Поскольку методология измерений и результаты являются продуктом «Ookla», все действия в этом направлении были согласованы с компанией. Новая презентация подготовлена ​​на основе 3-категорийной цветовой классификации скорости. Индивидуальные показатели скорости интернета (Мбит/с) провайдеров в визуальном формате не публикуются. Чтобы упростить сравнение для пользователей, провайдеры разделены на три категории на основе их медианных скоростей интернета, отображаемых на официальном сайте Ookla:

Высокая скорость — 90+ Мбит/с

Провайдеры, предлагающие высокую скорость.

Средняя скорость — 50–89 Мбит/с

Провайдеры, предлагающие среднюю скорость.

Низкая скорость — 1–49 Мбит/с

Провайдеры, предлагающие низкую скорость.

Такой подход позволяет пользователям увидеть общую картину рынка в более ясной, краткой и визуально привлекательной форме. Категории основаны на медианных результатах измерений, полученных с платформы OOKLA Speedtest Intelligence, и классифицируются и представляются ICTA.

В официальную рейтинговую систему Ookla включены только провайдеры с большим объемом выборки и полным соответствием методологии. Однако таблица, опубликованная ICTA, охватывает всех провайдеров, работающих в стране и зарегистрированных в Ookla.

Агентство считает, что подобная аналитическая и визуальная модель играет важную роль в поддержке регулирующей деятельности, содействии здоровой конкуренции между провайдерами по показателям качества обслуживания и помощи потребителям в выборе предела скорости интернета.

Агентство планирует продолжить сотрудничество с Ookla, регулярно обновляя национальные показатели качества интернета и расширяя аналитический мониторинг.

