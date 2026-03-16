Азербайджанские дзюдоисты завоевали медали на Открытом чемпионате Европы

Азербайджан Материалы 16 марта 2026 01:32 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Завершился Открытый чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых, проходивший в Варшаве, столице Польши.

Как сообщает Trend, в последний день соревнований на пьедестал почета поднялись еще два представителя сборной Азербайджана.

Джамал Фейзиев, выступавший в весовой категории свыше 100 кг, завоевал серебряную медаль. Эльмар Гасымов, выступавший в весовой категории до 100 кг, завершил турнир с бронзовой медалью.

Отметим, что в первый день турнира азербайджанский дзюдоист Тофиг Мамедов (66 кг) также занял третье место и завоевал бронзовую медаль.

